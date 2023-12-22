Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayıp, bitecek? 2023-2024 MEB Ocak takvimi...
15 tatilin ne zaman başlayacağı, 2024 yılına kısa bir zaman kala yüz binlerce öğrenci tarafından merak konusu haline geldi. Yoğun ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşıp kısa bir tatil yapmak isteyen öğrenciler, yarıyıl tatilinin başlamasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler, bu takvim üzerinden 15 tatilin ne zaman başlayacağını inceleyerek planlarını yapmaya başladılar. Peki okullar ne zaman kapanacak?
2023-2024 tatil takviminin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmasıyla birlikte, öğrencilerin beklediği 15 tatil, ara tatil ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Derslere biraz ara vermek ve dinlenmek isteyen öğrenciler, özellikle sömestr tatilinin başlayacağı tarihleri sorgulamaya başladı. İşte detayları...
1 OCAK TATİL Mİ?
1 Ocak gününün resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.
15 TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Adıyaman AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- Fred Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa'da Fred olacak mı? Kırmızı kart cezası iptal edilebilir mi, kaç maç ceza alacak?
- Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayıp, bitecek? 2023-2024 MEB Ocak takvimi...
- Sağlık Bakanlığı KURA sonuçları 22 Aralık | Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı ASIL-YEDEK isim listesi! Hükümlü/TMY "yhgm.saglik.gov.tr" işçi...
- 22 ARALIK 2023 CUMA MESAJLARI: En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun, Hadisli, Hayırlı “Cuma Mesajları ve sözleri”
- Cuma Hutbesi 22 Aralık 2023 | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? DİYANET PDF tam metin oku
- Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Bilet satışları başladı mı, hangi gün başlayacak?
- Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi: ☂ Şemsiyeleri çıkarın! O illere aralıksız yağacak! ☁ 22- 26 ARALIK HAVA DURUMU
- AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Sivas belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Sivas AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Memura 33 bin 102 TL zamlı maaş hesabı çıktı! Son 1 veri kala, yeni tahmin geldi! %15 toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, teknisyen maaşları...
- Kaymakamlık sınav sonuç tarihi ÖSYM 2023 | Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman?