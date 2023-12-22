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Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayıp, bitecek? 2023-2024 MEB Ocak takvimi...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 22.12.2023
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Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayıp, bitecek? 2023-2024 MEB Ocak takvimi...

15 tatilin ne zaman başlayacağı, 2024 yılına kısa bir zaman kala yüz binlerce öğrenci tarafından merak konusu haline geldi. Yoğun ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşıp kısa bir tatil yapmak isteyen öğrenciler, yarıyıl tatilinin başlamasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler, bu takvim üzerinden 15 tatilin ne zaman başlayacağını inceleyerek planlarını yapmaya başladılar. Peki okullar ne zaman kapanacak?

2023-2024 tatil takviminin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmasıyla birlikte, öğrencilerin beklediği 15 tatil, ara tatil ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Derslere biraz ara vermek ve dinlenmek isteyen öğrenciler, özellikle sömestr tatilinin başlayacağı tarihleri sorgulamaya başladı. İşte detayları...

1 OCAK TATİL Mİ?

1 Ocak gününün resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.

15 TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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