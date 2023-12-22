Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayıp, bitecek? 2023-2024 MEB Ocak takvimi...

2023-2024 tatil takviminin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmasıyla birlikte, öğrencilerin beklediği 15 tatil, ara tatil ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Derslere biraz ara vermek ve dinlenmek isteyen öğrenciler, özellikle sömestr tatilinin başlayacağı tarihleri sorgulamaya başladı. İşte detayları...

1 OCAK TATİL Mİ?