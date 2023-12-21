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AÖO SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ 2023 | Açık Öğretim Ortaokul sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 21.12.2023
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AÖO SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ 2023 | Açık Öğretim Ortaokul sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi?

Bu hafta sonu düzenlenecek olan Açık Öğretim Ortaokulu sınavları, adaylara yoğun bir hazırlık döneminin ardından kapıda duruyor. 1. dönem sınavlarında adaylara sunulacak testler, her bir ders için ayrı olmak üzere toplamda 11 sorudan oluşacak ve bu sorular çoktan seçmeli 4 seçenekli formatında olacak. Peki AÖO sınavı ne zaman, saat kaçta, online mı, yüz yüze mi?

Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2023 1. dönem sınavları heyecanla beklenirken, ortaokul eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler son hazırlıklarını tamamlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavın gerçekleştirileceği oturum tarihlerini ve adayların sınav giriş yerlerini açıkladı. İşte detayları...

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU 1. DÖNEM SINAV TARİHİ

AÖO sınavları MEB takvimine göre tamamlanacak. 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Açık öğretim ortaokul sınav saatleri şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00.

AÖO 1. DÖNEM SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ?

İki oturumda gerçekleştirilecek Açık Öğretim Ortaokulu sınavları yüz yüze uygulanacak.

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