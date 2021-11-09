Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanıyor? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı...
Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan okullar, yeni döneme yüz yüze başlamıştı. Artan vaka oranları sonrası veli ve öğrenciler, ''okullar yeniden kapanacak mı?'' sorusunu yöneltmeye başladı. Başkan Erdoğan, merak edilen konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanıyor? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı...
Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanıyor? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların kapanıp kapanmayacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce okulların kapanmayacağı vurgulanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konu hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. İşte, Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanıyor? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi?
OKULLAR KAPANACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki Yüz Yüze Eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir.
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Okullarda yüz yüze eğitim hakkında Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu;
"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Gerçekten tüm öğretmenlerimiz ve çocuklarımız okullarını çok özlemişlerdi. Okullara devam oranının Kovid-19 salgını öncesindeki oranı dahi aşması bu özlemin somut bir yansımasıdır. "
Özer, vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı verilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında okulların güvenilir ortamlar olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bu nedenle gelinen noktada okul bazlı bir kapatma yaklaşımından ziyade sınıf bazlı bir yaklaşımı tercih ettik. Bu kapsamda vaka bazlı ve yakın temaslı duruma göre Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitime sınıf bazında daha önceden 14 gün ara verirken, en son Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararıyla 10 günlük ara verilmektedir." bilgisini paylaştı.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artması halinde okulların kapanabileceği iddiasıyla ilgili açıklama yapmıştı.
Bakan Koca, açıklamasında, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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