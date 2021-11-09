Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanıyor? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı...

Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanıyor? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların kapanıp kapanmayacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce okulların kapanmayacağı vurgulanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konu hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. İşte, Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanıyor? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki Yüz Yüze Eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir.