AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İstanubul Üniversitesi AUZEF'te eğitim gören öğrenciler güz dönemi vize sınavına hazırlanıyor. Sınav için geri sayım başlarken, sınava giriş belgelerinin hangi tarihte erişime açılacağı merak edilmeye başlandı. AUZEF vize sınavı detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte haberin detayları...
AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören öğrenciler vize sınavına hazırlıklarını sürdürüyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek vize sınavı için geri sayım başladı. Şimdi ise gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2021 AUZEF vize sınavı giriş yerleri henüz belli olmadı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, AUZEF sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açıldığı bildirilmişti. Buna göre, 2021-2022 AUZEF güz dönemi vize sınavı giriş belgelerinin bugün içerisinde açıklanması beleniyor. Sınav giriş yerleri belli olur olmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.
AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 AUZEF Güz dönemi vize sınavı 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
SINAV HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR
• Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrenciler sınavlara ayrı salonda alınacaklar.
• Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.
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