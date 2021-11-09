AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören öğrenciler vize sınavına hazırlıklarını sürdürüyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek vize sınavı için geri sayım başladı. Şimdi ise gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2021 AUZEF vize sınavı giriş yerleri henüz belli olmadı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, AUZEF sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açıldığı bildirilmişti. Buna göre, 2021-2022 AUZEF güz dönemi vize sınavı giriş belgelerinin bugün içerisinde açıklanması beleniyor. Sınav giriş yerleri belli olur olmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.