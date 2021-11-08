auzefsinav.istanbul.edu.tr: AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte ekranı...

AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi ekranı araştırılmaya başlandı. Sınava girecek adaylar sınav giriş belgesini çıkartmak için detayları merak ediyor. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne devam eden öğrenciler güz dönemi ara sınavları ile bu yılın ilk sınavlarına katılacaklar. İşte, AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte ekranı...

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre ara sınavlar 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.