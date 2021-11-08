auzefsinav.istanbul.edu.tr: AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte ekranı...
AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AUZEF vize sınavına katılacak olan adaylar sınav giriş belgesi için geri sayıma başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavı tarihleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Gelen son dakika açıklaması sonrasında sınav giriş yerleri duyuruldu. İşte, AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi ekranı...
AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi ekranı araştırılmaya başlandı. Sınava girecek adaylar sınav giriş belgesini çıkartmak için detayları merak ediyor. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne devam eden öğrenciler güz dönemi ara sınavları ile bu yılın ilk sınavlarına katılacaklar. İşte, AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte ekranı...
AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre ara sınavlar 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF ARA SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınava katılacak olan adaylar sınav giriş belgelerini "sinav.istanbul.edu.tr" adresinden AKSİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecekler.
Sınavların yüz yüze olarak gerçekleştirileceği geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Konuya ilişkin son dakika açıklamaları ve güncel bilgiler için İstanbul Üniversitesi AUZEF'in duyurular sayfası takip edilebilir.
SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.
Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.
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