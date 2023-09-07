AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı 2023? MEB Açık Lise son dakika kayıtları ne zaman başlayacak?
"AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıtlarının ne zaman yapılacağı, lise eğitimine açık lise üzerinden devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı 2023? MEB Açık Lise son dakika kayıtları ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıtlarıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı açık liselerde eğitim gören öğrenciler, yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini sorguluyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!
AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.
2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
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