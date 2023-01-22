"AÖF bütünleme sınavı var mı?" Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen final sınavları 21-22 Ocak'ta gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı final sınavına katılan öğrenciler, bir yandan da bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı konusunda detayları araştırıyor. Peki, AÖF bütünleme sınavı var mı? 2023 Anadolu Üniversitesi açıköğretim güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

AÖF BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI?

Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından bütünleme sınavı yapılmıyor. AÖF'ün 2023 yılı sınav takvimi ise şu şekilde: