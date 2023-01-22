AÖF bütünleme sınavı var mı? 2023 Anadolu Üniversitesi açıköğretim güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman?
AÖF bütünleme sınavı olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. 21-22 Ocak'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavına katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçları beklerken bir yandan da bütünleme sınavı hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, AÖF bütünleme sınavı var mı? 2023 Anadolu Üniversitesi açıköğretim güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...
"AÖF bütünleme sınavı var mı?" Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen final sınavları 21-22 Ocak'ta gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı final sınavına katılan öğrenciler, bir yandan da bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı konusunda detayları araştırıyor. Peki, AÖF bütünleme sınavı var mı? 2023 Anadolu Üniversitesi açıköğretim güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
AÖF BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından bütünleme sınavı yapılmıyor. AÖF'ün 2023 yılı sınav takvimi ise şu şekilde:
SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.
Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmakta olup, dersin özelliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Detaylı bilgi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.
Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği "Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi"nde belirtilmektedir.
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.
Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.
Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.
Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.
SINAV SÜRESİ VE SINAV OTURUMLARI
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.
Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilmektedir.
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- AÖF bütünleme sınavı var mı? 2023 Anadolu Üniversitesi açıköğretim güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman?
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