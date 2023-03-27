"AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıktan eğitim alan öğrenciler için ara sınav olarak da bilinen vize sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Final sınavları ise %70 belirleyici olacak. Anadolu Üniversitesi, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından kayıt takviminde değişikliğe gitti. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Bahar dönemi...