AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Bahar dönemi...
"AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından kayıt takvimi uzatılmıştı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınavlarına hazırlık yapan öğrenciler için yeni sınav takvimi duyuruldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Bahar dönemi...
"AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıktan eğitim alan öğrenciler için ara sınav olarak da bilinen vize sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Final sınavları ise %70 belirleyici olacak. Anadolu Üniversitesi, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından kayıt takviminde değişikliğe gitti. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Bahar dönemi...
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?
Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri açıklandı. Dönem sonu ortalamasına yüzde 30 etki edecek ara (vize) sınavı 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde uygulanacak.
Dönem sonuna %70 etki edecek dönem sonu (final) sınavı ise 27-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Dönem sonunda başarısız olan ve ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrenciler yaz okulu sınavlarına 19 Ağustos'ta katılacak.
Sınavların yapılış şekline ilişkin Anadolu Üniversitesinden açıklama gelmedi. Son olarak pandemi döneminde sınavlar AÖF çevrimiçi sınav sisteminden online olarak düzenlenmişti.
AÖF sınavlarının 81 ilde gerçekleştirildiği biliniyor. Deprem sonrası ÖSYM 4 ilde bazı sınavların düzenlenmemesi kararını almıştı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Anadolu Üniversitesi öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru soruyor. Bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi veriliyor.
Açıköğretim Fakültesinde YÖK'ün aldığı karar doğrultusunda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Ortalamanın altında kalan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olur.
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 4 yanlış cevap puan hesaplamasında 1 doğru yanıtı götürmektedir.
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