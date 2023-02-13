LGS 2023 ne zaman, ertelendi mi? MEB LGS 1. dönem, 2. dönem konuları neler, hangi konuları yok?

LGS'DE 8. SINIF 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK

10 ilde ikinci dönemde tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını, deprem bölgesindeki ailelerin isterlerse farklı illere öğrencilerini nakledebileceklerini de anımsatan Bakan Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS'ye ilişkin alınan kararları da şöyle açıkladı:



"LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dâhil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dâhil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dâhil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz."