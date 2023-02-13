LGS 2023 ne zaman, ertelendi mi? MEB LGS 1. dönem, 2. dönem konuları neler, hangi konuları yok?
"LGS sınavı ertelendi mi, ertelenecek mi?" sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Ülkemizde yaşanan şiddetli depremler sonrası 71 ilde okulların 20 Şubat'a kadar tatil edildiği açıklandı. LGS sınav ve başvuru tarihi, yaşanan depremler nedeniyle sorgulanmaya başladı. Peki, LGS 1. dönem, 2. dönem konuları neler?, LGS ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
"LGS sınavı ne zaman 2023?" sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle okulların açılış tarihi ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS hakkında önemli açıklamalarda bulundu. MEB, LGS 8. sınıf 2. dönem konularının sınava dahil olmayacağını açıkladı. Peki, "LGS hangi konular yok?" İşte, 2023 LGS hakkında merak edilenler...
2023 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Özer'den konuyla ilgili olarak gelen son açıklama şu şekilde; "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız."
LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı.
LGS'DE 8. SINIF 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK
10 ilde ikinci dönemde tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını, deprem bölgesindeki ailelerin isterlerse farklı illere öğrencilerini nakledebileceklerini de anımsatan Bakan Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS'ye ilişkin alınan kararları da şöyle açıkladı:
"LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dâhil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dâhil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dâhil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz."
8. SINIF TÜRKÇE 2. DÖNEM KONULARI
Parçada Anlam Konusu
Fiilde Çatı Konusu
Cümlede Anlam Konusu
Görsel Okuma Konusu
Yazım Kuralları Konusu
Noktalama İşaretleri Konusu
Anlatım Bozuklukları Konusu
Doğrusal Denklemler Konusu
Eşitsizlikler Konusu
Üçgenler Konusu
Eşlik ve Benzerlik Konusu
Dönüşüm Geometrisi Konusu
Geometrik Cisimler Konusu
8. SINIF FEN BİLİMLERİ 2. DÖNEM KONULARI
Basit Makineler / Fiziksel Olaylar Konusu
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam Konusu
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar Konusu
8. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM KONULARI
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konusu
Demokratikleşme Çabaları Konusu
Atatürkçülük Konusu
Atatürk Dönemi Konusu
Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Konusu
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konusu
8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM KONULARI
Hz. Muhammed'in Örnekliği Konusu
Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu
8. SINIF İNGİLİZCE 2. DÖNEM KONULARI
Adventures Konusu
Tourism Konusu
Chores Konusu
Science Konusu
Natural Forces Konusu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALTIN TEPE TAKLAK OLDU! Son zamanların en düşük fiyatları! 13 Şubat canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu?
- MEB okullar ne zaman açılacak son dakika 2023? 1 Mart okullar tatil mi, açılacak mı?
- LGS 2023 ne zaman, ertelendi mi? MEB LGS 1. dönem, 2. dönem konuları neler, hangi konuları yok?
- İŞKUR'DAN haftada 6 kere VERİLECEK! 130.87-212,67-98,15 TL ÖDEME! Başvuruları ne zaman? Şartları neler, Kaç ay sürüyor?
- Artçı depremler ne zaman bitecek? En son nerede, ne zaman artçı deprem oldu?
- İstanbul TOKİ kura çekilişi ERTELENDİ mi, ne zaman? TOKİ İstanbul Tuzla kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ e-Devlet kura sonuçları
- 27 Şubat -1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB'ten 71 il açıklaması...
- Enkaz altında en uzun süre kalan kişi kimdir? Kaç saat aç ve susuz yaşayabildi? Deprem sonrası enkazda ne yapılmalı? Yaşam için KRİTİK BİLGİLER
- İsim listesi belli oldu! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep deprem enkazından sağ çıkanların isimleri! Tek tek açıklandı
- Dünyada UFO KRİZİ! Amerika DÜŞÜRDÜ, Peş peşe görüldü! ÇİN, KANADA, URUGUAY, JAPONYA... Tanımlanamayan uçan cisim NEDİR? ABD ve UFO gözlemleri
- Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert bu hafta yayınlanacak mı?
- e-YDS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Deprem sonrası 2023 e-YDS/2 son durum ne? ÖSYM sınav takvimi değişti mi?