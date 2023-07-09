Okullar ne zaman açılıyor? MEB son dakika açıkladı! 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi...

"Okullar ne zaman açılacak son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı tarihi son dakika haberiyle paylaştı. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ise bu açıklma ile belli oldu. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek? İşte okulların açılacağı tarih...