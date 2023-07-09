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Okullar ne zaman açılıyor? MEB son dakika açıkladı! 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
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Okullar ne zaman açılıyor? MEB son dakika açıkladı! 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi...

"Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek son dakika?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oluyordu. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. MEB 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. İşte okulların açılacağı tarih...

"Okullar ne zaman açılacak son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı tarihi son dakika haberiyle paylaştı. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ise bu açıklma ile belli oldu. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek? İşte okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

MEB sosyal medya hesabından duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi İlk ders zili, 11 Eylül'de çalacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere…" ifadeleri yer aldı.

İL DERS ZİLİ 11 EYLÜL'DE ÇALACAK!

Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2023-2024 İŞ TAKVİMİ YAYIMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

*2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi İlk ders zili, 11 Eylül'de çalacak.

*İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

*2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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