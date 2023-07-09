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DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte 2023? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDII! ÖSYM giriş ekranı! ais.osym.gov.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
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DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte 2023? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDII! ÖSYM giriş ekranı! ais.osym.gov.tr

"DGS sınavı ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyenler DGS hakkında detayları sorguluyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, merakla beklenen DGS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ÖYSM DGS sınav yerleri sorgulama ekranı 2023!

DGS sınav tarihi 2023! DGS sınav tarihi hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve meslek yüksekokulu ile ön lisans mezunu kişilerin eğitimini lisansa tamamlamak için katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) giriş yerleri erişime açıldı. İşte, DGS sınav giriş belgesi öğrenme ekranı ve sınav tarihi...

DGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS ÇIKACAK KONULAR

Matematik:

Temel Kavramlar (Sayılar)

Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler

Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı

Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Faktöriyel

Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)

Denklem Çözme

Basit Eşitsizlikler ve Sıralama

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Kareköklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

Oran Orantı

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Sayfa Problemleri

Saat Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar ve Zarar Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Hız Hareket Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Kümeler

Fonksiyonlar

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Sayısal Mantık

Geometri:

Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

Çokgenler ve Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

Türkçe:

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

Sözel Mantık

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