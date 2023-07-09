DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte 2023? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDII! ÖSYM giriş ekranı! ais.osym.gov.tr

DGS sınav tarihi 2023! DGS sınav tarihi hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve meslek yüksekokulu ile ön lisans mezunu kişilerin eğitimini lisansa tamamlamak için katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) giriş yerleri erişime açıldı. İşte, DGS sınav giriş belgesi öğrenme ekranı ve sınav tarihi...