DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte 2023? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDII! ÖSYM giriş ekranı! ais.osym.gov.tr
"DGS sınavı ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyenler DGS hakkında detayları sorguluyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, merakla beklenen DGS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ÖYSM DGS sınav yerleri sorgulama ekranı 2023!
DGS sınav tarihi 2023! DGS sınav tarihi hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve meslek yüksekokulu ile ön lisans mezunu kişilerin eğitimini lisansa tamamlamak için katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) giriş yerleri erişime açıldı. İşte, DGS sınav giriş belgesi öğrenme ekranı ve sınav tarihi...
DGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.
Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
DGS ÇIKACAK KONULAR
Matematik:
Temel Kavramlar (Sayılar)
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Faktöriyel
Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
Oran Orantı
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Sayfa Problemleri
Saat Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar ve Zarar Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Hız Hareket Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
İşlem
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
Sayısal Mantık
Geometri:
Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler
Türkçe:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık
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- DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte 2023? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDII! ÖSYM giriş ekranı! ais.osym.gov.tr
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