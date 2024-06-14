Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den uygunsuz kıyafet gerginliğine ilişkin flaş açıklama: Yaşanmasını istemediğimiz bir olaydı gereken yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunurken Kocaeli'de düzenlenen mezuniyet töreninde yaşanan uygunsuz kıyafet tartışmalarını değerlendirdi. Bakan Tekin yaşanan gerginliğe ilişkin "Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olaydı, inceleniyor. Gerekli incelemeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin açıklamasında Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisenin okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrencilerin kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmamasına ilişkin de konuştu.
"YANLIŞI OLANLARLA İLGİLİ İNCELEMELERİ YAPACAĞIZ"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Medya, siyaset, STK'lardan bir şey rica ediyorum. Bu kadar büyük bir ailenin içerisindeki bir tane olumsuzluğu bu kadar gündem yapacağınıza, öğretmen arkadaşlarımızın yıl boyunca yaptıkları fedakarlıkları keşke aynı samimiyetle, aynı gayretle medyatik hale getirseniz." diyen Bakan Tekin, "İstenmeyen olaylar olduğunda iyi niyetli bir yaklaşımla önce bakanlığımızın sorunu çözebilecek kişilerin haberdar olması gerekiyor. Bunun çözümünü aramadan, doğrudan bu şekilde medyatik hale getirilmesinin basın etiği açısından çok doğru olmadığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Tekin, "Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Bakanlık olarak bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapacağız." diye konuştu.
"DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLER İÇİN AF YOK"
"Çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanabilecekleri alanın bizim okullarımız ve öğretmenlerimiz olduğuna inanıyoruz." diyen Bakan Tekin, "Çocuklarımızın merdivenaltı kurslarda, çok farklı yapıların organize ettiği kurslarda eğitim öğretim adı altında kurs almasını arzu etmiyoruz." şeklinde konuştu.
Bakan Tekin, devamsızlıktan kalan öğrenciler için af düşünceleri olmadığını ifade etti.
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