KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 KPSS sınav takvimi | ÖSYM

Lise mezunu olup kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için önemli bir sınav olan KPSS Ortaöğretim'e başvuru zamanı yaklaşıyor! 2024 yılında yapılacak sınav için ÖSYM tarafından belirlenen tarihler açıklandı. İşte 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı ile ilgili merak edilen detaylar…