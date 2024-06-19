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KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 KPSS sınav takvimi | ÖSYM |

Giriş: 19.06.2024 10:18
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KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 KPSS sınav takvimi | ÖSYM |

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen lise mezunları için önemli bir duyuru! 2024 KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru tarihi yaklaşıyor. Adaylar tüm yıl için yaptıkları hazırlığın karşılığını, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavda almayı hedefliyor. İşte ayrıntılar…

Lise mezunu olup kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için önemli bir sınav olan KPSS Ortaöğretim'e başvuru zamanı yaklaşıyor! 2024 yılında yapılacak sınav için ÖSYM tarafından belirlenen tarihler açıklandı. İşte 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı ile ilgili merak edilen detaylar…

2024 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

- KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

- KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar, KPSS Ortaöğretim sınavına başvurularını şu üç yoldan yapabilirler:

- ÖSYM Başvuru Merkezleri: Türkiye'deki tüm ÖSYM Başvuru Merkezleri'ne giderek başvuru yapabilirsiniz.

- ÖSYM AİS: https://ais.osym.gov.tr/ adresinden e-Devlet Kimliğiniz ile giriş yaparak online başvuru yapabilirsiniz.

- ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması: Akıllı telefonunuza ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasını indirerek başvuru yapabilirsiniz.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 KPSS Ortaöğretim sınavı başvuru ücreti 100 TL olarak belirlenmiştir.

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