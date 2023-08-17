Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi duyurdu, kademeli açılacak! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara okul açılış tarihi
Binlerce öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği an sonunda geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzun bir bekleyişin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Yeni ders yılı için okul kapılarının ne zaman açılacağına ilişkin detayları öğrenciler araştırıyor. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte tüm detayları...
Binlerce öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği an sonunda geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzun bir bekleyişin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Yeni ders yılı için okul kapılarının ne zaman açılacağına ilişkin detayları öğrenciler araştırıyor. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte tüm detayları...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.
ANAOKULU VE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN KADEMELİ AÇILIYOR!
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim kademesine geçen öğrencilerin sürecini hızlandırmak için uyum haftası düzenliyor. Normal eğitim öğretim faaliyetleri önümüzdeki dönem 11 Eylül'de başlayacak.
İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Böylelikle bu öğrenciler için dönem erken başlamış olacak.
2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
ARA TATİL TARİHLERİ
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi. Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
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