Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi duyurdu, kademeli açılacak! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara okul açılış tarihi

Binlerce öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği an sonunda geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzun bir bekleyişin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Yeni ders yılı için okul kapılarının ne zaman açılacağına ilişkin detayları öğrenciler araştırıyor. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte tüm detayları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.