"Eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? Öğretmenlere kırtasiye ödeneği ne zaman yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere dönem başında kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim ödeneği veriliyor. Geçtiğimiz dönemde söz konusu ödeme 1325 TL olarak yapılıyordu. Peki, Eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? Öğretmenlere kırtasiye ödeneği ne zaman yatar?