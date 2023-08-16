Eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? Öğretmenlere kırtasiye ödeneği ne zaman yatar?
"Eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlere kırtasiye masrafı için eğitim ödeneği ödemesi yapılıyor. Her sene düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ödeneği sağlanıyor. Peki, Eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? Öğretmenlere kırtasiye ödeneği ne zaman yatar?
"Eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? Öğretmenlere kırtasiye ödeneği ne zaman yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere dönem başında kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim ödeneği veriliyor. Geçtiğimiz dönemde söz konusu ödeme 1325 TL olarak yapılıyordu. Peki, Eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? Öğretmenlere kırtasiye ödeneği ne zaman yatar?
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU, NE ZAMAN YATACAK 2023?
MEB tarafından sağlanan eğitim ödeneği geçtiğimiz dönemde bin 325 TL olarak ödenirken, toplu sözleşmede aksi bir karar çıkmazsa bu sene de bin 400 TL hesaplara geçmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sene yayımlanan yazıda şu ifadeler yer almıştı: Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi bulundu.
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- Eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? Öğretmenlere kırtasiye ödeneği ne zaman yatar?
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