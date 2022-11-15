AÖL sınavı ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Öğretim Lise sınavları nasıl, çevrimiçi mi olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre; Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Öğretim Lise sınavları nasıl, çevrimiçi mi olacak?