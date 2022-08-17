Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılıyor? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi belirlendi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ile aileleri, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yeni dönem için hazırlıklar başlarken, okulların açılacağı tarih de duyuruldu. Yeni döneme ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılıyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.