Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılıyor? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılacak? Ağustos ayının sonlarına yaklaşmamız ile birlikte yeni eğitim öğretim dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bir üst sınıfa geçen ve mezun olmayı bekleyen öğrenciler ile velileri, yeni dönemin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılıyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi...
Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi belirlendi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ile aileleri, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yeni dönem için hazırlıklar başlarken, okulların açılacağı tarih de duyuruldu. Yeni döneme ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılıyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.
ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?
Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2023 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
ARA TATİL İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.
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