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Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılıyor? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılıyor? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi

Okullar ne zaman açılacak? Ağustos ayının sonlarına yaklaşmamız ile birlikte yeni eğitim öğretim dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bir üst sınıfa geçen ve mezun olmayı bekleyen öğrenciler ile velileri, yeni dönemin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılıyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi...

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi belirlendi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ile aileleri, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yeni dönem için hazırlıklar başlarken, okulların açılacağı tarih de duyuruldu. Yeni döneme ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılıyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler 16 Haziran'da yaz tatiline girecek.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2023 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

ARA TATİL İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.

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