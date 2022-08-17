AÖF yaz okulu sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 AÖF ya zokulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Herhangi bir sebepten dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, 2022 yaz okulu sınavına katıldı. 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen yaz okulu sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? 2022 AÖF ya zokulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmiyor. Ancak, açıköğretim sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.