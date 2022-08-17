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AÖF yaz okulu sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 AÖF ya zokulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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AÖF yaz okulu sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 AÖF ya zokulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 13 Ağustos'ta yapılan AÖF yaz okulu sınavına katılan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? 2022 AÖF ya zokulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Herhangi bir sebepten dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, 2022 yaz okulu sınavına katıldı. 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen yaz okulu sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? 2022 AÖF ya zokulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmiyor. Ancak, açıköğretim sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler için şartlar değişiyor. GNO olarak bilinen Genel Not Ortalaması 2.00 üzerinde olan ve başarısız dersi bulunmayan adaylar mezun olmaya hak kazanıyor. 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak isteyen öğrenciler 240 AKTS'lik dersi almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olmak isteyenlerin ise 120 AKTS'lik ders almış olması gerekir.

AÖF'TE MAZERET SINAVI VAR MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.

Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30'da, öğlenden sonra saat 14.00'da, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.

Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği "Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi"nde belirtilmektedir.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.

Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.

Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.

SINAV SÜRESİ VE SINAV OTURUMLARI

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapılan önlisans ve lisans programlarının sınavları, ilgili birim yönetim kurulları tarafından belirlenen tarihlerde ve saatlerde cumartesi ve pazar günleri yapılmaktadır.

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