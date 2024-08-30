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KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 GSB KYK yurt başvuru e-Devlet sorgulama...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 13:51
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KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 GSB KYK yurt başvuru e-Devlet sorgulama...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, şimdi de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları merakla bekleniyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuruların sonuçları, öğrenciler ve aileleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Gözler, KYK'dan gelecek son duyuruya çevrilmiş durumda.

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