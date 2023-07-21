Okullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Takvimi...
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı iş takvimini merak eden öğrenci ve veliler, araştırmalarına hız kazandırdı. Yaz tatili devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 2024 eğitim öğretim takvimini paylaştı. Peki, okullar hangi tarihte açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? İşte, cevabı...
2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi 16 Haziran tarihinde sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılıyor, ara tatil hangi tarihte? İşte, okulların açılacağı tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların açılacağı tarihi duyurdu!
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi: İlk ders zili, 11 Eylül'de çalacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere"
UYUM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?
Takvime göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.
Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
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