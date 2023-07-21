Okullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Takvimi...

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi 16 Haziran tarihinde sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılıyor, ara tatil hangi tarihte? İşte, okulların açılacağı tarih...