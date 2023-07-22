LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2023! LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuc.meb.gov.tr

"LGS sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı gündemde yer almaya devame diyor. Güzel bir lisede okuma hayaliyle LGS tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, gözlerini MEB tarafından yapılacak son dakika sonuç duyurusuna çevirdi. MEB tarafından yayınlanan 2023 LGS takviminin ardından tercih sonuçları için tarih netleşti. Peki, 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?