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LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2023! LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuc.meb.gov.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2023
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LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2023! LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuc.meb.gov.tr

LGS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 19 Temmuz 2023 tarihine kadar tercihlerini yapan adaylar, sonuçlar için gözlerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, "2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 LGS tercih sonucu sorgulama ekranı...

"LGS sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı gündemde yer almaya devame diyor. Güzel bir lisede okuma hayaliyle LGS tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, gözlerini MEB tarafından yapılacak son dakika sonuç duyurusuna çevirdi. MEB tarafından yayınlanan 2023 LGS takviminin ardından tercih sonuçları için tarih netleşti. Peki, 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

LGS tercih süreci, 3-19 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı.

Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi ve 19 Temmuz Çarşamba tarihleri arasında yapılabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden tamamlanan LGS tercih işlemleri sonrasında gözler sonuçlara çevrildi.

Güzel bir lisede okuma hayaliyle tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, tercih sonuçlarına meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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