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KPSS TERCİH SONUÇLARI 2023! KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2023
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KPSS TERCİH SONUÇLARI 2023! KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

"KPSS/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 13 Temmuz tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS 2023/1 tercihleri kapsamında adaylar kamu kurum ve kuruluşlarının bazı pozisyonlarına atama için tercihte bulundu. İşte, KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları hakkında merak edilen detaylar...

KPSS 2023/1 tercih işlemleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapıldı. Orta öğretim, lise ve lisans mezunları 2022 KPSS puanlarıyla aranan nitelik kodlarını taşıdıkları bölümler için tercihte bulundu. Peki, KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı? İşte, cevabı...

KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atama için tercihler 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. KPSS 2023/1 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ÖSYM tarafından kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

KPSS 2023/1 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

18 Eylül 2022, 9 Ekim 2022 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022-KPSS Lisans, 2022-KPSS Ön Lisans ve 2022-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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