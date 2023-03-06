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Açıklama geldi! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? BİLSEM sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Açıklama geldi! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? BİLSEM sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

"BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB, 2023 yılı için Bilsem sonuçları için önemli tarihi açıkladı. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? BİLSEM sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

"BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? BİLSEM sınav sonuç tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sınav puanlarını inceleyecek olan MEB, BİLSEM sonuçlarını paylaşacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? BİLSEM sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

BİLSEM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlanmıştı.

Bu kılavuza göre 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak olan ön değerlendirme uygulaması sonrasında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır..

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