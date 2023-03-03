"Okullar ne zaman açılacak 2023? 10 ilde okullar hangi tarihte açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle eğitim ve öğretime Türkiye genelinde ara verilmişti. 71 ilde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 20 Şubat günü ders başı yaptı. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023? 10 ilde okullar hangi tarihte açılacak? Gaziantep, Hatay, Malatya...