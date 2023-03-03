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Okullar ne zaman açılacak 2023? 10 ilde okullar hangi tarihte açılacak? Gaziantep, Hatay, Malatya...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2023
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Okullar ne zaman açılacak 2023? 10 ilde okullar hangi tarihte açılacak? Gaziantep, Hatay, Malatya...

"Okullar ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş ve çevre 10 ilde okullar eğitim ve öğretime deprem nedeniyle ara vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı deprem bölgesinde okulları 3 kategoriye ayırarak kademeli olacak açılmasına karar verildiğini açıklamıştı. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023? 10 ilde okullar hangi tarihte açılacak? Gaziantep, Hatay, Malatya...

"Okullar ne zaman açılacak 2023? 10 ilde okullar hangi tarihte açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle eğitim ve öğretime Türkiye genelinde ara verilmişti. 71 ilde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 20 Şubat günü ders başı yaptı. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023? 10 ilde okullar hangi tarihte açılacak? Gaziantep, Hatay, Malatya...

GAZİANTEP, OSMANİYE, ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mart'ta açılması beklenen Adana'da okullar 13 Mart'a kadar ertelendi. İkinci kategoride yer alan Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta eğitime başlayacak.

Bakan Özer yaptığı açıklamada, "Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim-öğretime başlayacağını açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart'a ertelemiş olduk. 13 Mart tarihinde tekrar verileri güncelleyip, durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başladı.

Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de 13 Mart'ta,

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim ve öğretim 27 Mart'ta başlayacak.

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