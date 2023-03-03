Kariyer Kapısı Staj Sonuçları 2023 | Açıklandı mı ne zaman açıklanacak? ULUSAL STAJ PROGRAMI nedir? Stajyer ücreti ne kadar oldu?
Yaz stajı ücreti ve Ulusal Staj Programı sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı, deprem felaketi nedeniyle yeni başvurulara ve şehir tercihi güncellemelerine açıldı. Başvuracak olan adayların 13 Mart'a kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kariyer Kapısı staj sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı sıklıkla merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı gençlere fırsat eşitliği ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu ve özel sektör içerisinde staj bulmalarına yardımcı oluyor. Başvuru süreci 13 Mart'a kadar uzatılan program kapsamında adaylar aynı zamanda da ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki yaz staj ücreti ne kadar oldu? Ulusal Staj Programı başvurusu nasıl yapılır ve kimler başvurabilir?
KARİYER KAPISI STAJ PROGRAMI AÇIKLANDI MI?
Staj sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin detayları ahaber.com.tr'den takipedebilirsiniz.
BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuruda bulunamayan veya son başvuru tarihini kaçıran gençler yeni başvuru yapabilecek. Başvurusunu tamamlayan adaylar ise il/ilçe tercihlerini 13 Mart'a kadar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden seçebilecek.
Söz konusu duyuru, Ofisin sosyal medya hesabında da yer alırken, "#SeninİçinSeferbiriz!" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Deprem felaketi nedeniyle Ulusal Staj Programı'nı yeni başvurulara ve şehir tercihi güncellemelerine açıyoruz." ifadesine yer verildi.
ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır. Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Ulusal Staj Programı başvurusu için Kariyer Kapısı'ndan Ulusal Staj Programı'na e-Devlet ile giriş yapılması gerekiyor. Daha sonra ise e-Devlet aşamasındaki bilgileri kontrol edip ve onaylamak gerekiyor. Diğer adımda "Başvuru Formunu" her bir soruda belrtilen kriterlere göre doldurulması ve başvurunun tamamlanması gerekiyor. Başvuru süreci bittikten sonra ise işverenlerden gelen teklfileri inceleyip kabul etmek için Kariyer Kapısı'nı düzenli olarak takip etmek gerekiyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;
• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),
• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri
ve
• Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.
*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.
YAZ STAJI ÜCRETİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kariyer Kapısı Staj Sonuçları 2023 | Açıklandı mı ne zaman açıklanacak? ULUSAL STAJ PROGRAMI nedir? Stajyer ücreti ne kadar oldu?
- Naci Görür: "Şimdi Marmara’yı bekliyoruz" RİSKLER AÇIKLANDI! Hangi ilçe kaç şiddetinde hissedecek? İstanbul'da çift deprem olur mu?
- 29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? www.pa.edu.tr sınav sonuçları sorgulama ekranı
- Togg satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ön sipariş nasıl verilir? Yerli ve Milli otomobil Togg 2023 fiyat listesi belli oldu mu?
- Sıfır otomobilde ÖTV MATRAHI güncellendi! FİYAT LİSTESİNDEKİ fırsat yüzleri güldürecek! Mini Cooper SE, Skywell, Citroen'de 20.000 TL'ye kadar indirim...
- EYT'liye maaş+çalışma süresine göre TAZMİNAT TABLOSU | 1-3-5-10-15-20 yıla göre hesaplama! Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak?
- ZTK çeyrek final maçları ne zaman? ZTK çeyrek final eşleşmeleri beli oldu mu? TFF yeni takvimi açıkladı!
- Temmuz 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI | Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Maaşlar yüzde kaç artacak? 2 aylık enflasyon farkı ile yeni ücretler
- FİYATLAR BU GECE DEĞİŞİYOR! 3 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir...
- E-Devlet, SGK BAŞVURU EKRANI | 8 ADIMDA EYT’yi DEVREYE SOKUN! Yaşlılık/emeklilik aylığı... EYT'ye nasıl başvurulur?
- EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT ÇIKTI mı, bugün yürürlüğe girdi mi? 3 MART 2023 SON DURUM
- MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?