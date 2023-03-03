Kariyer Kapısı Staj Sonuçları 2023 | Açıklandı mı ne zaman açıklanacak? ULUSAL STAJ PROGRAMI nedir? Stajyer ücreti ne kadar oldu?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

ve

• Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.