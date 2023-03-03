KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2023? KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvurularının ne zaman yapılacağı, memur olabilme hayaliyle sınavlara hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2023? KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2023? KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 KPSS başvuruları için gözler ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya çevrildi. ÖSYM sınav takvimini bekleyen binlerce aday, KPSS başvuru tarihlerinin yayınlanmasını bekliyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2023? KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS başvuru tarihleri için gözler 2023 ÖSYM sınav takvimine çevrildi.
ÖSYM tarafından KPSS sınav başvuru takvimine yönelik henüz bir duyuru yapılmadı. Tarihler açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
2023 KPSS NE ZAMAN?
Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.
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- KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2023? KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
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