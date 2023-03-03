"KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2023? KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 KPSS başvuruları için gözler ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya çevrildi. ÖSYM sınav takvimini bekleyen binlerce aday, KPSS başvuru tarihlerinin yayınlanmasını bekliyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2023? KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?