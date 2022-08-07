Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılma tarihi belli mi, açıklandı mı? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 17 Haziran Cuma günü karnelerini aldı ve yaz tatiline girdi. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte okulların açılma takvimi merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılma tarihi belli mi, açıklandı mı? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılma tarihi belli mi, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Eylül ayında yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Milyonlarca öğrenci şu an yaz tatiline devam ederken şimdiden okulların açılış tarihini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılma tarihi belli mi, açıklandı mı? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN MEB AÇIKLAMASI
MEB Bakanı Mahmut Özer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek.
Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 12 Eylül tarihinde açılacak.
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TARİHLERİ
İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.
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- Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılma tarihi belli mi, açıklandı mı? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
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