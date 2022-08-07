LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercih nakil sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS 1. nakil sonuçlarının 1 Ağustos itibarıyla açıklanırken, 2. tercih nakil sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercih nakil sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?