LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercih nakil sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS 2. tercih süreci 5 Ağustos itibarıyla sona ermesinin ardından, lise adayları 2. tercih nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercih nakil sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercih nakil sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS 1. nakil sonuçlarının 1 Ağustos itibarıyla açıklanırken, 2. tercih nakil sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercih nakil sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi ile 1-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan LGS nakil işlemleri sonrasında LGS 2. tercih sonuçları 8 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek.
NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
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