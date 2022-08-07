AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB 2022-2023 AÖL kayıt tarihleri ile belirlenen tarihe kadar de ilgili bankalar üzerinden ücretlerini yatırması gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?