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AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2022
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AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB duyuru henüz yapılmadı fakat yakında AÖL kayıt yenileme tarihlerinin açıklanması bekleniyor. 2022-2023 yılına ilişkin ilk dönem öncesinde vatandaşların belirlenen tarihler aralığında kayıtlarını tamamlayıp belirlenen ücreti de ödemesi gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB 2022-2023 AÖL kayıt tarihleri ile belirlenen tarihe kadar de ilgili bankalar üzerinden ücretlerini yatırması gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL kayıt tarihleri henüz MEB tarafından açıklanmadı. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında kayıt tarihleri netlik kazanacak.

AÖL KAYIT BELGELERİ

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

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