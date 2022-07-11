Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılış tarihi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dönem eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin okulların tarih belli oldu. Bu sene 17 Haziran'da okullar kapandı ve öğrenciler yaz tatiline çıktı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılış tarihi belli oldu mu? MEB takvimi...