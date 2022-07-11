Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılış tarihi belli oldu mu? MEB takvimi...
EĞİTİM ahaber.com.tr
Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden konu hakkında bilgi veriyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılış tarihi belli oldu mu? MEB takvimi...
Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılış tarihi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dönem eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin okulların tarih belli oldu. Bu sene 17 Haziran'da okullar kapandı ve öğrenciler yaz tatiline çıktı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılış tarihi belli oldu mu? MEB takvimi...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. İkinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
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