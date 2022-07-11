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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geçen hafta uygulandı. Sınava katılanlar DGS sonuçları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim yılının DGS sonuçları ile ilgili araştırmalar başladı. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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