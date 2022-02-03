ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 ASDEP sonuçları sorgulama...
ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ASDEP sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 ASDEP sonuçları sorgulama...
ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 ASDEP sonuçları sorgulama konusunda araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 ASDEP sonuçları sorgulama...
ASDEP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
ASDEP NEDİR?
ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.
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