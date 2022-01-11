Edirne ve Kırklareli’nde okullar tatil mi? 12 Ocak Edirne ve Kırklareli kar etkili var mı? Valiliik duyuruları...

Edirne ve Kırklareli'nde okullar tatil mi? Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de sıcaklık 3 derece ölçüldü. Kırklareli'nde de sınır bölgelerinde yoğun kar görülüyor. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda kar tatili yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Edirne ve Kırklareli'nde okullar tatil mi? 12 Ocak Edirne ve Kırklareli kar etkili var mı? İşte haberin detayları...

EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Edirne Valiliği ve Kırklareli Valiliği tarafından kar tatili ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 12 Ocak tarihinde okullar açık olacak. Kar tatili açıklaması gelirse ahaber.com.tr'de yer alacak.