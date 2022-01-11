Edirne ve Kırklareli'nde okullar tatil mi? 12 Ocak Edirne ve Kırklareli kar etkili var mı? Valiliik duyuruları...
Edirne ve Kırklareli'nde okullar tatil mi? Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili oluyor. Edirne'de sıcaklık 3 derece ölçüldü. Kırklareli'nde de sınır bölgelerinde yoğun kar görülüyor. Bu gelişmelerin ardından gözler okul tatillerine çevrildi. Edirne ve Kırklareli'nde kar tatili olup olmayacağını merak eden öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Edirne ve Kırklareli'nde okullar tatil mi? 12 Ocak Edirne ve Kırklareli kar etkili var mı? İşte son gelişmeler...
Edirne ve Kırklareli'nde okullar tatil mi? Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de sıcaklık 3 derece ölçüldü. Kırklareli'nde de sınır bölgelerinde yoğun kar görülüyor. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda kar tatili yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Edirne ve Kırklareli'nde okullar tatil mi? 12 Ocak Edirne ve Kırklareli kar etkili var mı? İşte haberin detayları...
EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, Edirne Valiliği ve Kırklareli Valiliği tarafından kar tatili ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 12 Ocak tarihinde okullar açık olacak. Kar tatili açıklaması gelirse ahaber.com.tr'de yer alacak.
Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili olmaya başladı.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de sıcaklık 3 derece ölçüldü.
Kent merkezinde zaman zaman hafif yağan kar, Bulgaristan sınırına doğru etkisini artırıyor.
Hamzabeyli Sınır Kapısı civarında kar yerleri örtmeye başladı.
Kentte karın yarın daha etkili olması bekleniyor.
Kırklareli'nde de sınır bölgelerinde yoğun kar görülüyor.
Demirköy ilçesinde kar kalınlığı kısa sürede 5 santimetreyi buldu. Bazı sürücüler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar yolda kaldı.
Sıcaklığın 2 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde karın geceye doğru daha etkili olacağı tahmin ediliyor.
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