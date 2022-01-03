Okullar kapanıyor mu son dakika? Okullar uzaktan eğitime mi geçiyor? İlkokul, ortaokul, liseler için karar...
Okullar kapanıyor mu son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın sürecinde uzaktan eğitime geçiş yapan öğrenciler 1,5 yıl sonra okullara dönüş yapmıştı. Omicron varyantının etkisini artırması sonrasında okulların yeniden uzaktan eğitime geçiş yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında son dakika açıklamada bulundu. İşte, okullar kapanıyor mu son dakika? Okullar uzaktan eğitime mi geçiyor? İlkokul, ortaokul, liseler için karar...
Okullar kapanıyor mu son dakika? Okullar uzaktan eğitime mi geçiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Omicron varyantının etkisini artırması sonrasında vaka sayıları yükselişe geçti. Hal böyle okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği konusunda son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, okullar kapanıyor mu son dakika? Okullar uzaktan eğitime mi geçiyor? İlkokul, ortaokul, liseler için karar...
OKULLAR KAPANACAK MI?
Bakan Özer, yaptığı değerlendirmede dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.
Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK
Bakan Özer, ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."
Aynı zamanda okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini söyleyen Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." şeklinde konuştu.
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- Okullar kapanıyor mu son dakika? Okullar uzaktan eğitime mi geçiyor? İlkokul, ortaokul, liseler için karar...
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