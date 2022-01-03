AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Sınav tarihi ne zaman?

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı için hazırlıklar sürüyor. Sınavın gerçekleştirilmesine kısa bir süre kala gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. Sınav yerini öğrenerek hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin hangi tarihte yayımlanacağını merak ediyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

8-9 Ocak tarihlerinde yüz yüze yapılacak olan AÖF final sınavının giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgesi, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, AÖF vize sınavı giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.