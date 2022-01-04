KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS-2021 2 tercih sonuç tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS-2021/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri 29 Aralık'ta son buluyor. Büyük bir kesim işlemlerini tamamladı. Adaylar sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS-2021 2 tercih sonuç tarihi açıklandı mı? İşte beklenen tarih...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS-2021/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl tercih işlemleri 7 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar ise 14 Ocak'ta açıklanmıştı. 2020 yılının bilgileri göz önünde bulundurulursa, KPSS tercih sonuçlarının 5 Ocak 2022 tarihinde ilan edilmesi ön görülüyor.