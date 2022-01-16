Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB ile 2021 - 2022 okullar erken mi kapanacak?

BAKAN ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantına ilişkin, "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" dedi.

AA'da yer alan son dakika haberine göre Bakan Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı. Burada gazetecilere açıklama yapan Özer, 6 Eylül'den itibaren başlanan eğitim-öğretim yılının haftada 5 gün yüz yüze eğitim olarak devam ettiğini söyledi.