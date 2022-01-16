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Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB ile 2021 - 2022 okullar erken mi kapanacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 16.01.2022
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Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB ile 2021 - 2022 okullar erken mi kapanacak?

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci, okulların ne zaman tatil olacağına dair araştırmalarını sürdürürken bir diğer önemli konu ise okullarda yüz yüze eğitimin bitip bitmeyeceği oluyor. Miili Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB ile 2021 - 2022 okullar erken mi kapanacak?

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB ile 2021 - 2022 okullar erken mi kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunurken yüz yüze eğitime dair son gelişmeler, gündemdeki yerini koruyor. İşte, Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB ile 2021 - 2022 okullar erken mi kapanacak?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca; "6. Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir." dedi

BAKAN ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantına ilişkin, "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" dedi.

AA'da yer alan son dakika haberine göre Bakan Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı. Burada gazetecilere açıklama yapan Özer, 6 Eylül'den itibaren başlanan eğitim-öğretim yılının haftada 5 gün yüz yüze eğitim olarak devam ettiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Okulların ve yüz yüze eğitimin akıbeti sık sık gündeme geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında açıklamada bulunarak, ''Koronavirüs salgını insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi de salgın omicron varyantıyla kapımıza dayandı. Yüz yüze eğitime devam edeceğiz.'' dedi.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL?

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

MEB 2021 - 2022 İŞ TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Ders zili 6 Eylül'de çalacak,

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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