AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? AÖF güz dönemi sınav sonuçları neden açıklanmadı? 2021-2022 sınav takvimi...
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak tarihinde gerçekleşti. Öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Hal böyle olunca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gelecek son dakika açıklamalar bekleniyor. İşte, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? AÖF güz dönemi sınav sonuçları neden açıklanmadı? 2021-2022 sınav takvimi...
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? AÖF güz dönemi sınav sonuçları neden açıklanmadı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF güz dönemi sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından gelecek son dakika açıklaması ile takvim belli olacak. İşte, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? AÖF güz dönemi sınav sonuçları neden açıklanmadı? 2021-2022 sınav takvimi...
AÖF SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANIR?
AÖF sonuçları 15 gün içinde öğrencilerle paylaşılıyor. Bir önceki sınav 28 Kasım'da son bulmuş sonuçlar ise 2 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu nedenle gözler 14 Ocak'taydı fakat bir duyuru gelmedi. Sonuçların yeni hafta ile birlikte açıklanması bekleniyor.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Anadolu Üniversitesinin twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; "Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi sınav sonuçları, sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz". açıklamalarına yer verildi.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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