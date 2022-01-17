AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? AÖF güz dönemi sınav sonuçları neden açıklanmadı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF güz dönemi sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından gelecek son dakika açıklaması ile takvim belli olacak. İşte, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? AÖF güz dönemi sınav sonuçları neden açıklanmadı? 2021-2022 sınav takvimi...