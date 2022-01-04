Okullar kapanacak mı? 2022 yüz yüze eğitim iptal mi oldu? MEB'den son dakika uzaktan eğitim açıklaması
Okullar kapanacak mı? Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarında görülen artış sonrası gözler okullardaki eğitim sürecine çevrildi. 1,5 yıl aranın ardınan yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler ve velileri, yeniden uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceğini araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Peki, okullar kapanacak mı? 2022 yüz yüze eğitim iptal mi oldu? Uzaktan eğitime geçilecek mi? İşte son gelişmeler...
Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kovid-19 salgınında Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarında artış görüldü. Günlük vaka sayısının 40 binin üzerine çıkmasının ardından uzaktan eğitim konusu yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzaktan eğitim ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, okullar kapanacak mı? 2022 yüz yüze eğitim iptal mi oldu? Uzaktan eğitime geçilecek mi? İşte haberin detayları...
OKULLAR KAPANACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğrenci ve velilerin merak ettiği 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç, oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı, toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük.
En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı.
Bugün itibarıyla en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan öğrencilerimizin de aşılanma oranları sürekli yükseliyor.
Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz."
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, 2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİNDE ÖĞRETMENLER SEMİNER ALACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğretmenin merak ettiği o soruya yanıt verdi. Bakan Özer, öğretmen seminerleri ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Artık öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin ötesinde iklim değişikliğinden dijital okur-yazarlığa, fikri mülkiyetten işte çevre bilincine kadar çok farklı alanlarda farklı eğitimler düzenleyeceğiz, kütüphane kullanımına kadar. Biliyorsunuz kütüphaneyle ilgili ciddi bir yaygınlaştırma kampanyasına başladık. Ama bu yarıyıl tatilinde öğretmenlerimizin bu eğitimleri alma zorunluluğu yok, gönüllük esasına göre, isteyen öğretmenlerimiz bu imkândan yararlanabilecektir."
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