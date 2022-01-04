Okullar kapanacak mı? 2022 yüz yüze eğitim iptal mi oldu? MEB’den son dakika uzaktan eğitim açıklaması

Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kovid-19 salgınında Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarında artış görüldü. Günlük vaka sayısının 40 binin üzerine çıkmasının ardından uzaktan eğitim konusu yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzaktan eğitim ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, okullar kapanacak mı? 2022 yüz yüze eğitim iptal mi oldu? Uzaktan eğitime geçilecek mi? İşte haberin detayları...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğrenci ve velilerin merak ettiği 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: