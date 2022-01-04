AÖL 2. dönem sınavları online mı yapılacak? 2022 açık lise sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi

AÖL 2. dönem sınavı ne zaman, online mı yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 2. dönem sınavları ile ilgili detaylar belirlendi. Kovid-19 salgınında Omicron varyantı vaka artışı sonrası sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Konu hakkında detaylar açıklandı. Peki, AÖL 2. dönem sınavları online mı yapılacak? 2022 açık lise sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayalrı...

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI?

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Okulları sınavlarının e-Sınav yöntemi ile yapılacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: