AÖL 2. dönem sınavları online mı yapılacak? 2022 açık lise sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi
AÖL 2. dönem sınavları online mı olacak? MEB tarafından 2021-2022 2. dönem sınavları hakkında son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerin arından sınavların hangi tarihte ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Kayıt yenileme süreci devam ederken gözler sınavlara çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınavları online mı yapılacak? 2022 açık lise sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB AÖL 2. dönem sınavları hakkında son gelişmeler...
AÖL 2. dönem sınavı ne zaman, online mı yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 2. dönem sınavları ile ilgili detaylar belirlendi. Kovid-19 salgınında Omicron varyantı vaka artışı sonrası sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Konu hakkında detaylar açıklandı. Peki, AÖL 2. dönem sınavları online mı yapılacak? 2022 açık lise sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayalrı...
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI?
MEB'den yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Okulları sınavlarının e-Sınav yöntemi ile yapılacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.
Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)"
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL 2. dönem sınavları Mart 2022'de, üçüncü dönem sınavları ise Temmuz 2022'de gerçekleştirilecek. Kesin tarihler ise henüz duyurulmadı.
Sınavlar e-Sınav yönemi ile yapılacak.
AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
27 Aralık'ta başlayan AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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