BİLSEM sınav takvimi 2022! BİLSEM başvurusu nasıl yapılır? 2022 BİLSEM sınavları ne zaman?
BİLSEM sınav takvimi 2022! BİLSEM başvurusu nasıl yapılır? BİLSEM sınavlarının ne zaman yapılacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemlerin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. 2022 BİLSEM sınav takvimi yoğun şekilde sorgulanıyor. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki; 2022 BİLSEM sınav takvimi nasıl?
2022 BİLSEM sınav takvimi nasıl? BİLSEM başvurusu nasıl yapılır? 2022 BİLSEM sınavları yoğun şekilde araştırılıyor. Her yıl milyonlarca kişi BİLSEM sınavlarına giriş yapıyor ve öğrenciler bu sınavda başarılı olmak için ter döküyor. Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet veriyor. Peki; 2022 BİLSEM sınav takvimi nasıl? İşte; BİLSEM başvuru ekranı!
BİLSEM SINAV TAKVİMİ NASIL?
Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
Klavuza "http://www.meb.gov.tr/2021-2022-bilsem-ogrenci-tanilama-ve-yerlestirme-kilavuzu-yayimlandi/haber/24958/tr" adresinden ulaşılabilecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.
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