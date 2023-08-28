28 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak 2023? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflara okullar ayın kaçında açılacak? MEB son dakika açıklamalar...

Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak 2023? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflara okullar ayın kaçında açılacak? MEB son dakika açıklamalar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023
ABONE OL
Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak 2023? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflara okullar ayın kaçında açılacak? MEB son dakika açıklamalar...

"Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının sonlarına geldiğimiz dönemde veliler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 - 2024 yılına ait eğitim ve öğretim takvimi açıklandı. İşte, 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıfların okula dönüş tarihi...

"Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak 2023? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflara okullar ayın kaçında açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Veli ve öğrenciler yeni dönem için takvimi merak ediyor. İşte okulların açılma tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

Okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmî ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanacak program, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

ARA TATİL TARİHLERİ 2023-2024 AÇIKLANDI MI?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA