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Bursluluk sınavı 2022-2023 çıkmış sorular neler? 5,6,7,8,9,10. ve 11.sınıf bursluluk sınav konuları 2023 PDF! 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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Bursluluk sınavı 2022-2023 çıkmış sorular neler? 5,6,7,8,9,10. ve 11.sınıf bursluluk sınav konuları 2023 PDF! 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim...

"Bursluluk sınavı 2022-2023 çıkmış sorular neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için sınav yerleri ve tarihine yaklaşırken heyecan doruktaydı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruda, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi. "2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" açıklamasıyla birlikte adaylar, sınav yerlerine ve detaylara erişebilme imkanı yakaladılar. İşte sınav konuları için detaylar...

5,6,7,8,9,10. ve 11.sınıf bursluluk sınav konuları hakkında detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınav tarihine az bir süre kala beklenen duyuru geldi. Sınav giriş belgeleri, öğrencilere sunuldu. İşte, 5,6,7,8,9,10. ve 11.sınıf bursluluk sınav konuları 2023

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; "2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" denildi.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav giriş belgesinde yer alıyor. Öğrenciler, 'www.meb.gov.tr' internet adresinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

SINAV ANINDA ZORUNLU

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

SINAV SAATİ VE SÜRESİ

Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

SINAV KONULARI

2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına Esas Derslere Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar belirlenmiştir.

1. 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına Esas Derslere Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar (5, 6 ve 7. Sınıflar)

2. 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına Esas Derslere Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar (8. Sınıflar)

3. 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına Esas Derslere Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar (Hazırlık Sınıfı)

4. 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına Esas Derslere Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar (9, 10 ve 11. Sınıflar)

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