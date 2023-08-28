Bursluluk sınavı 2022-2023 çıkmış sorular neler? 5,6,7,8,9,10. ve 11.sınıf bursluluk sınav konuları 2023 PDF! 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim...

5,6,7,8,9,10. ve 11.sınıf bursluluk sınav konuları hakkında detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınav tarihine az bir süre kala beklenen duyuru geldi. Sınav giriş belgeleri, öğrencilere sunuldu. İşte, 5,6,7,8,9,10. ve 11.sınıf bursluluk sınav konuları 2023