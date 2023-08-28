Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?
"Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala, Avrupa' da bazı okullarda uygulanan 3 gün tatil sisteminin Türkiye'de de geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?
"Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa'da başlayan ve kullanılan bu sistemin Türkiye için nasıl olacağı velirler tarafından araştırılıyor. Bu karar için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?
OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?
Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu.
Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.
İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2023 - 2024 Eğitim yılının başlangıç günü 11 Eylül 2023 Pazartesi olarak belirlendi.
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Ücretli öğretmenlik sonuç tarihi belli oldu mu?
- Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?
- Galatasaray'a ele avuca sığmaz orta saha geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! Veratti, Partey derken...
- Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sorgulama ekranı...
- Kırtasiye yardımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı e-Devlet başvuru yapma ekranı
- 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflara okullar ayın kaçında açılacak? Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak 2023? MEB son dakika açıklamalar...
- Bursluluk sınavı 2022-2023 çıkmış sorular neler? 5,6,7,8,9,10. ve 11.sınıf bursluluk sınav konuları 2023 PDF! 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim...
- 1 milyona 2. EYT piyangosu vuracak! Tarih belli oldu, SSK ile Bağ-Kur farkı kalkıyor! 9000'den 7200'e prim + gün şartı...
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? Bekçi alımı başvuru takvimi belli oldu mu?
- Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! 7'den 77'ye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! Seyyanen zam, 6 aylık enflasyon farkı...
- Topraktan altın fışkırdı! Tarihe ışık tutan keşif! Duvarın içinden tam tamına...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?