"Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa'da başlayan ve kullanılan bu sistemin Türkiye için nasıl olacağı velirler tarafından araştırılıyor. Bu karar için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?