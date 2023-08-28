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Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?

"Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala, Avrupa' da bazı okullarda uygulanan 3 gün tatil sisteminin Türkiye'de de geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?

"Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa'da başlayan ve kullanılan bu sistemin Türkiye için nasıl olacağı velirler tarafından araştırılıyor. Bu karar için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Okullar 3 gün tatil mi olacak son dakika? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu.

Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.

İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023 - 2024 Eğitim yılının başlangıç günü 11 Eylül 2023 Pazartesi olarak belirlendi.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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