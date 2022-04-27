27 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Okullar 9 gün tatil mi son dakika? Okulların bayram tatili uzatıldı mı? MEB son açıklamalar...

Okullar 9 gün tatil mi son dakika? Okulların bayram tatili uzatıldı mı? MEB son açıklamalar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022
ABONE OL
Okullar 9 gün tatil mi son dakika? Okulların bayram tatili uzatıldı mı? MEB son açıklamalar...

Okullar 9 gün tatil mi son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca öğrenci ve veli okulların tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Hal böyle olunca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, okullar 9 gün tatil mi son dakika? Okulların bayram tatili uzatıldı mı? MEB son açıklamalar...

Okullar 9 gün tatil mi son dakika? Okulların bayram tatili uzatıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Veliler ve öğrenciler konu hakkında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, okullar 9 gün tatil mi son dakika? Okulların bayram tatili uzatıldı mı? MEB son açıklamalar...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının toplamda 3 gün sürmesinin yanı sıra arifeyle birlikte Cumartesi ve Pazar gününü içine alan bayram tatili toplamda 5 gün sürecek. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilebilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından henüz bu yönde bir karar çıkmadı.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Kabine toplantısından Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. 2022 Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor.

Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilip sürenin 9 güne çıkarılmasına yönelik gözler dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısındaydı. Toplantıdan Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

2022 diyanet takvimi ile belirlenen Ramazan Bayramı günleri belli oldu. Toplamda 3 gün sürecek bayram günleri şöyle:

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA