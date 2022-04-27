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KPSS başvuru başladı mı? 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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KPSS başvuru başladı mı? 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Ortaöğretim lise, ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT...

KPSS başvuru başladı mı? Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavları için hazırlıklar sürüyor. Bu sene ortaöğretim, ön lisans, lisans, ÖABT ve DHBT düzeyinde yapılacak KPSS ile ilgili detaylar belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS başvuru başladı mı? 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT ne zaman? İşte cevaplar...

KPSS başvuru başladı mı? KPSS başvuru ve sınav tarihi heyecanla bekleniyor. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarına hazırlanıyor. 2022 sınav takvimi ile başvuru tarihleri duyuruldu. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS başvuru başladı mı? 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT ne zaman? İşte haberin detayları...

KPSS BAŞVURU BAŞLADI MI?

2022 KPSS başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM takvimine göre, 2022 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

SINAV: 06 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

SINAV TARİHİ: 07 Ağustos 2022

BAŞVURU TARİHİ: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 14 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Ön Lisans

SINAV TARİHİ: 02 Ekim 2022

BAŞVURU TARİHİ: 03-15 Ağustos 2022

SONUÇ: 27 Ekim 2022

2022-KPSS Ortaöğretim

SINAV: 06 Kasım 2022

BAŞVURU: 01-13 Eylül 2022

SONUÇ: 01 Aralık 2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27 Kasım 2022

BAŞVURU TARİHİ: 07-17 Ekim 2022

SONUÇ: 16 Aralık 2022

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