KPSS başvuru başladı mı? KPSS başvuru ve sınav tarihi heyecanla bekleniyor. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarına hazırlanıyor. 2022 sınav takvimi ile başvuru tarihleri duyuruldu. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS başvuru başladı mı? 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT ne zaman? İşte haberin detayları...

KPSS BAŞVURU BAŞLADI MI?

2022 KPSS başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM takvimine göre, 2022 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde: