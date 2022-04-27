KPSS başvuru başladı mı? 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT...
EĞİTİM ahaber.com.tr
KPSS başvuru başladı mı? Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavları için hazırlıklar sürüyor. Bu sene ortaöğretim, ön lisans, lisans, ÖABT ve DHBT düzeyinde yapılacak KPSS ile ilgili detaylar belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS başvuru başladı mı? 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT ne zaman? İşte cevaplar...
KPSS başvuru başladı mı? KPSS başvuru ve sınav tarihi heyecanla bekleniyor. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarına hazırlanıyor. 2022 sınav takvimi ile başvuru tarihleri duyuruldu. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS başvuru başladı mı? 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman? Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans, ÖABT, DHBT ne zaman? İşte haberin detayları...
KPSS BAŞVURU BAŞLADI MI?
2022 KPSS başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM takvimine göre, 2022 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:
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