Öğretmen ve öğrenciler dikkat! Okullarda yeni dönem başlıyor! Milli Eğitim Bakanlığı kararı duyurdu...

"ANADOLU ÇOK ZENGİN BİR COĞRAFYA"

Bakan Tekin, şehirlerle ilgili müfredata bir başlık koyduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Anadolu çok zengin bir coğrafya. Tarihi olarak çok zengin bir birikime sahibiz. Biz, bu ülkenin birlik ve beraberliği açısından, milli birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi açısından, geleneklerimizin, kültürümüzün, gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından çocuklarımızın kendi illerini, kendi illerindeki tarihi kültürel mekanları görmelerini, geleneklerden, örflerden haberdar olmasını arzu ediyoruz. Bunun da yeni eğitim öğretim yılında sizin tarafınızdan öncelemesini istiyoruz."

Yeni atanan öğretmenlerin 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacağını hatırlatan Tekin, "Özellikle deprem bölgesindeki 11 ildeki arkadaşlarımıza rica etmiştim. Yeni atanan arkadaşlarımız dahil olmak üzere bütün öğretmenlerimizle irtibata geçin. Konaklama problemi olanları mutlaka bizimle paylaşın diye. Bütün il müdürü arkadaşlar bu süreci tamamladılar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda yetişmesi için bir nebze olsun dijital ortamlardan arınması adına mümkün olduğunca okul bahçelerinde geleneksel oyunların oynanabileceğine işaret eden Tekin, okullarda çocukların kısa da olsa fiziksel aktiviteyle güne başlamalarını önemsediklerinin altını çizdi.