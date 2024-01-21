Okullar 2. Dönem açılacak mı? 2023-2024 15 tatil (sömestr) uzayacak mı, kaç gün sürecek? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise son gelişmeler...

Öncelikle şunu belirtelim ki konuya ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu tarz iddialarda resmi kaynaklar dışında açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek önemlidir. Veliler ve öğrenciler, güncel ve doğrulanmış bilgilere Milli Eğitim Bakanlığı resmi kanalları aracılığıyla ulaşmalıdır. Herhangi bir kararın alınması durumunda, yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılacaktır.