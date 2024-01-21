Okullar 2. Dönem açılacak mı? 2023-2024 15 tatil (sömestr) uzayacak mı, kaç gün sürecek? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise son gelişmeler...
22 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatili öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın son haftayı dersler olmadan sosyal faaliyetlere ayırma kararı, öğrencilerin ve velilerin beklentilerini artırdı. Ancak sosyal medyada dolaşan ve okulların ikinci dönemde açılmayacağı iddiası, veliler arasında endişe yaratmaya başladı. Peki okullar 2. dönem açılacak mı?
Okulların ikinci döneminin açılmayabileceği şeklinde sosyal medyada dolaşan iddialar, veliler ve öğrenciler arasında endişe uyandırdı. Bu iddiaların yanı sıra, yeni dönemin online eğitimle devam edeceği spekülasyonları da gündeme geldi. Peki okullar 2. dönem açılacak mı? 15 tatil (sömestr) uzayacak mı, kaç gün sürecek?
OKULLAR 2. DÖNEM AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 22 Ocak itibarıyla başlayacak olan 15 Tatil (Sömestr), öğrencilere iki haftalık bir dinlenme ve nefes alma fırsatı sunacak. Ancak, havaların soğuması ve grip vakalarındaki artışla birlikte, JN1 varyantıyla ilgili endişeler nedeniyle, sosyal medyada okulların ikinci dönemde açılmayabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.
Öncelikle şunu belirtelim ki konuya ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu tarz iddialarda resmi kaynaklar dışında açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek önemlidir. Veliler ve öğrenciler, güncel ve doğrulanmış bilgilere Milli Eğitim Bakanlığı resmi kanalları aracılığıyla ulaşmalıdır. Herhangi bir kararın alınması durumunda, yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılacaktır.
İKİNCİ DÖNEM ONLINE OLABİLİR Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimi normal düzeninde devam edecek. 5 Şubat günü açılacak okullarda yüz yüze eğitim olacak.
2023-2024 MEB TAKVİMİ
1. Ara Tatil: 13-17 Kasım
15 Tatil: 22 Ocak-5 Şubat
2. Ara Tatil: 8-12 Nisan
Eğitim-Öğretim yılı kapanış: 14 Haziran
ÖĞRENCİLER DİNLENECEK!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla , 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline ilişkin yazı illere gönderildi.
Yazıda, ev ödevi yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi istendi.
Okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili, kalıcı ve verimli olabilmesinin öğrenci, öğretmen ve velilerin yıl boyunca iş birliği içinde çalışmalarına bağlı olduğu vurgulanan yazıda, okul dışı zamanlardaki eğitim öğretim ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesinin ve bu faaliyetlerin okul içi öğrenmelerle bütünlük içinde olmasının öncelikle velilerin öğrencilere desteğiyle mümkün olduğu ifade edildi.
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