MSÜ 2024 başvurusu nasıl yapılır, son başvurular ne zaman? ÖSYM MSÜ sınavı hangi tarihte gerçekleşecek?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ve başvuru tarihleri, 2024 yılında askeri kariyer yapmayı hedefleyen pek çok öğrencinin gündemini oluşturuyor. 3 Ocak tarihinde başlayan MSÜ 2024 başvuruları, son başvuru tarihine kadar devam ediyor. Peki MSÜ 2024 başvurusu nasıl yapılır, son başvurular ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ve başvuru tarihleri, 2024 yılında birçok öğrencinin ilgisini çekiyor. 3 Ocak'ta başlayan başvurular, adaylara astsubay ya da subay olma yolunda bir adım atmaları için önemli bir fırsat sunuyor. Peki MSÜ 2024 başvurusu nasıl yapılır, son başvurular ne zaman? ÖSYM MSÜ sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır.
MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ VE ÜCRETİ
BAŞVURU SÜRESİ: 3-30 Ocak 2024 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 31 Ocak 2024)
SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 10.15, 165 dakika
SINAV ÜCRETİ: 295,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 7 Şubat 2024 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)
2024 MSÜ BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları 2024 ise 28 Mart'ta açıklanacak.
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- MSÜ 2024 başvurusu nasıl yapılır, son başvurular ne zaman? ÖSYM MSÜ sınavı hangi tarihte gerçekleşecek?
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