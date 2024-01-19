Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ve başvuru tarihleri, 2024 yılında birçok öğrencinin ilgisini çekiyor. 3 Ocak'ta başlayan başvurular, adaylara astsubay ya da subay olma yolunda bir adım atmaları için önemli bir fırsat sunuyor. Peki MSÜ 2024 başvurusu nasıl yapılır, son başvurular ne zaman? ÖSYM MSÜ sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır.