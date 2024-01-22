AÖL Kayıt yenileme takvimi 2023-2024 | Açık Lise kayıt yenileme ne zaman bitecek, ders seçimleri ne zaman? 2. Dönem kayıt yenileme kılavuzu...

Açıköğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre son günlere yaklaştı. MEB'in paylaştığı kılavuza göre, 2. dönem sınav ücreti 160 TL olarak belirlendi ve bu ücret ilgili bankalara yatırılacak. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, okulun resmi internet sitesinde belirtilen tarih aralığında sistem üzerinden ders seçimlerini gerçekleştirebilecekler. Peki açık lise kayıt yenileme ne zaman bitecek, ders seçimleri ne zaman?

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Açık lise kayıtları için MEB takvimi duyurdu. Buna göre AÖL 2. dönem ilk kayıtlar 4-22 Ocak tarihleri arasında tamamlanacak. Açık öğretim lise kayıt yenileme işlemleri de 4 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat mesai bitiminde sona erecek.