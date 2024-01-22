AÖL Kayıt yenileme takvimi 2023-2024 | Açık Lise kayıt yenileme ne zaman bitecek, ders seçimleri ne zaman? 2. Dönem kayıt yenileme kılavuzu...
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem son kayıt tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Öğrencilerin merakla beklediği AÖL 2. Dönem kayıt yenileme ve kayıt işlemleri, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için belirlenen MEB kayıt takvimine göre, sınav ücretinin yatırılmasıyla birlikte kayıt işlemleri tamamlanacak.
Açıköğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre son günlere yaklaştı. MEB'in paylaştığı kılavuza göre, 2. dönem sınav ücreti 160 TL olarak belirlendi ve bu ücret ilgili bankalara yatırılacak. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, okulun resmi internet sitesinde belirtilen tarih aralığında sistem üzerinden ders seçimlerini gerçekleştirebilecekler. Peki açık lise kayıt yenileme ne zaman bitecek, ders seçimleri ne zaman?
AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
Açık lise kayıtları için MEB takvimi duyurdu. Buna göre AÖL 2. dönem ilk kayıtlar 4-22 Ocak tarihleri arasında tamamlanacak. Açık öğretim lise kayıt yenileme işlemleri de 4 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat mesai bitiminde sona erecek.
👉AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!
AÇIK LİSE SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKARALARA YATIRILACAK?
Öğrenci adayları; sınav katılım ücreti olan 160 TL'yi odeme.meb.gov.tr/ adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir.
Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM'lerinden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.
AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.
AÖL DERS SEÇİM TARİHİ
Öğrenciler ders seçimi işlemlerini 5 Ocak 2024 - 5 Şubat 2024 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabilecek. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacak.
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.
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- AÖL Kayıt yenileme takvimi 2023-2024 | Açık Lise kayıt yenileme ne zaman bitecek, ders seçimleri ne zaman? 2. Dönem kayıt yenileme kılavuzu...
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